Tamburello serie B – Il Virtus Guidizzolo dà spettacolo. Batte il Noarna e vince lo scudetto

Ciserano Spettacolo nella kermesse di Ciserano. Il Virtus Guidizzolo ha vinto lo scudetto di serie B, battendo il Noarna per 2-0 (6-2, 6-3). A confronto due quintetti che avevano già conquistato la promozione nella massima serie la settimana scorsa. In semifinale le virgiliane allenate da Simone Antonioli avevano prevalso con un doppio 2-0 sul Valgatara; stesso cammino evidenziato dalla forte formazione trentina col Monte. «Prestazione superlativa da parte delle ragazze – afferma un euforico presidente Giancarlo Grandi – La squadra ha giocato molto bene, ha meritato di conquistare lo scudetto. Sono contento: nel secondo set, sotto 2-0, ha prontamente reagito ed è bastato per correre verso il tricolore». «Lo scudetto è meritato, merito soprattutto delle ragazze – spiega il dt Simone Antonioli – Il successo sul Noarna ci sta tutto. Magari le trentine non si aspettavano un Guidizzolo così cattivo e grintoso. Qualche errore di troppo, ma la vittoria è meritata. Siamo stati bravi nel secondo set a reagire allo svantaggio. Prima abbiamo raggiunto le avversarie sul 2-2, poi le abbiamo staccate».