Tennis – Mutti & Bartolucci, l’U16 Alessandro Roberti vince il torneo di Bovolone

Castiglione delle Stiviere La Mutti & Bartolucci Tennis Clinic festeggia Alessandro Roberti, che si è aggiudicato ieri il torneo Under 16 di Bovolone. Intanto la settimana scorsa si è conclusa nel migliore dei modi l’ultima settimana dei Camp Estivi 2025, con il tutto esaurito alla Mutti & Bartolucci. Il club ha ringraziato tutto il team che ha reso questo camp energico, piacevole e ricco di contenuti tecnici e fisici. Un grazie anche a tutte le famiglie per la fiducia e il sostegno dimostrato. La società ora aspetta tutti agli Open Day del 5 e 6 settembre, pronti per iniziare insieme il nuovo anno accademico 2025/2026.