Tennis tavolo – Brunetti, tutti in festa al PalaMazzi per la cena di Natale

Castel Goffredo Anche quest’anno tutta la Brunetti Castel Goffredo si è ritrovata per la tradizionale cena per le festività natalizie. Un’occasione per brindare ai successi della scorsa stagione e di quella iniziata da pochi mesi. Al “PalaMazzi” si sono radunati famiglie, atleti, bambini, tecnici, dirigenti, sponsor, sostenitori e istituzioni per festeggiare tutti insieme. Non ha voluto mancare nemmeno il sindaco di Castel Goffredo Alfredo Posenato.

Come sempre per la cena è stato preparato il “famoso” spiedo ed è stato allestito un piccolo buffet con l’aiuto delle famiglie che hanno portato specialità tipiche regionali e internazionali.