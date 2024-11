Interruzione acqua anche domani in via Arrivabene

AqA, gruppo Tea, informa che domani, domenica 24, e lunedì 25 novembre è in programma la riparazione di una perdita occulta sulla rete acquedotto localizzata all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via Arrivabene a Mantova.

L’intervento prevede la sospensione della fornitura di acqua alle utenze delle vie Arrivabene e Fratelli Bandiera nelle seguenti fasce orarie:

domenica 24 novembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

lunedì 25 novembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Al termine dell’intervento, potrebbero verificarsi situazioni isolate di acqua sporca: un breve flussaggio dai rubinetti risolverà l’inconveniente.