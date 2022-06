Atletica – La Libertas si mette in luce a Rubiera. Buon debutto di Casaletti, Pinotti super

Mantova Sono arrivati buoni risultati dal meeting di Rubiera martedì per gli atleti della Libertas Mantova, che ancora vanno alla ricerca dei personali. Nicola Casaletti lancia il giavellotto a m. 32.16 e giunge 7° alla sua prima gara. Un volitivo Vittorio Fedeli nei m.1000 ottiene un ottimo personale: si piazza al quarto posto con 2.49.25. Nei 200 Assoluti ottimo Edoardo Pinotti che scende sotto i 24’’. Personale ancora per Leonardo Tia che ottiene un dignitoso 26’’48. Molto decisi e belli i primi 150 di Anna Frignani . Purtroppo poi si arena nel tratto finale: è solo questione di tenuta perchè la qualità non manca. Primo 3000 per Salvatore Savaia: corre in 9.54.90 ed è il primo Allievo tra un’ottantina di Assoluti.