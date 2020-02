Prevenzione furti, operazione dei Carabinieri a Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO Nel tardo pomeriggio di ieri e fino a tarda sera in tutto il territorio del Comune di Borgo Mantovano si è svolto un servizio “ad alto impatto” che ha visto impegnato ben 14 militari della Compagnia di Borgo Mantovano a bordo di autovetture istituzionali ed auto civetta.

Il servizio ha avuto lo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepita da parte della popolazione locale su tutto il territorio che nell’ultima settimana ha visto la commissione di qualche furto in abitazione, la maggior parte dei quali andati a vuoto. I militari hanno cinturato il territorio comunale vigilando e controllando gli ingressi di tutte le strade di accesso allo scopo di verificare se transitassero soggetti di interesse operativo, mentre due equipaggi in abiti borghesi vigilava le vie interne allo scopo di individuare eventuali situazioni sospette. 36 gli automezzi controllati anche in relazione alle segnalazioni che erano giunte ai militari operanti sulle possibili tipologie di auto utilizzate nei giorni scorsi da parte degli autori dei tentati furti. A bordo degli stessi sono state identificate 50 persone, di cui 7 stranieri ed 1 è stata sottoposta a perquisizione. Il servizio è stato molto apprezzato dalla popolazione che ha potuto contare su un contingente di forze dell’ordine straordinario, elevando di conseguenza in maniera netta il livello di sicurezza percepita e partecipata. Parallelamente procede senza sosta l’attività di indagine per dare un nome ed un volto agli autori dei reati commessi nella settimana precedente.