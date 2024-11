Tennis tavolo A1 femminile – Remake scudetto: la Brunetti gioca a Bolzano

Castel Goffredo La quinta e ultima giornata di andata della Serie A1 femminile di tennis tavolo è pronta a regalare una delle sfide più attese della stagione, quella che nelle ultime due annate ha segnato la finale scudetto. Oggi pomeriggio alle ore 18, presso il Centro Sportivo “Maso della Pieve” di Bolzano, si affronteranno due delle formazioni più competitive del campionato, l’ASV TT Südtirol e la Brunetti Castel Goffredo, sotto la direzione dell’arbitro Claudia Angeli. Le castellane occupano attualmente il secondo posto in classifica, mentre il Südtirol è terzo, con una gara giocata in meno. Entrambe le squadre inseguono la capolista Norbello, che occupa la vetta con un punto di vantaggio sul team goffredese. Norbello che ha posticipato il derby casalingo contro il Quattro Mori Cagliari, una sfida tutta sarda, a martedì 10 dicembre alle ore 18. Il secondo derby isolano del quinto turno si è già disputato, e ha visto il Muravera imporsi con un secco 4-0 sul Sassari, che chiude la classifica senza punti. La vittoria netta ha permesso al Muravera di consolidare la propria posizione in classifica, raggiungendo proprio il Südtirol a quota 4.

La classifica del campionato è così composta: in testa troviamo dunque il Norbello con 7 punti, seguito dalla Brunetti con 6. Südtirol e Muravera insieme a 4, mentre il Quattro Mori segue con 3 punti. Fanalino di coda il Sassari ancora al palo. Va ricordato che Muravera e Sassari hanno giocato una partita in più rispetto alle altre squadre, mentre Südtirol e Quattro Mori devono ancora recuperare la gara della prima giornata.

La partita odierna, come detto, segna per la Brunetti Castel Goffredo il termine del girone d’andata, e sarà anche un’occasione particolare per ritrovare sull’altra sponda una figura nota: l’ex Gaia Monfardini, che ora milita appunto nel Südtirol. Franco Sciannimanico, general manager del club di Castel Goffredo, sottolinea l’importanza dell’incontro. «E’ una gara fondamentale per noi. Una vittoria ci darebbe una carica enorme, che servirebbe anche come slancio morale per affrontare al meglio la sfida di domenica, quando ospiteremo nuovamente le altoatesine per la Supercoppa». Un’altra notizia positiva è il ritorno di Bernadette Szocs, giocatrice chiave per la formazione di Castel Goffredo; come di consueto, sarà l’allenatore Alfonso Laghezza a decidere chi scenderà in campo, valutando al meglio la formazione da schierare. «Ogni incontro – aggiunge Sciannimanico – va affrontato con la massima concentrazione e attenzione, perché sappiamo bene che le partite possono essere decisive in qualsiasi momento della stagione. Vogliamo chiudere il girone d’andata in maniera positiva, con un successo che ci permetta di prepararci al meglio per l’impegno di Supercoppa».

La gara di Supercoppa, che si terrà domenica alle ore 18 al PalaMazzi di Castel Goffredo, sarà un appuntamento cruciale per la Brunetti, determinata a confermare il proprio stato di forma e mantenere la propria supremazia a livello nazionale. Questo evento rappresenta una sfida prestigiosa e un’opportunità per consolidare la leadership della squadra, che non intende lasciare nulla al caso, puntando a difendere il proprio titolo e a rafforzare il proprio prestigio nel panorama del tennis tavolo italiano.