Tennis Tavolo A1 m – L’Alfa Food piega il Norbello e può festeggiare la salvezza

Bagnolo San Vito Superando per 4-1 il Norbello, l’Alfa Food ha raggiunto l’importante traguardo della salvezza nel massimo campionato maschile di tennis tavolo. La squadra, capitanata da Jordy Piccolin, era determinata a ottenere la permanenza nella categoria: un obiettivo che ha centrato con una performance convincente davanti al proprio pubblico. Con questa vittoria, a salvezza sia ormai acquisita, resta comunque viva una piccola possibilità di qualificarsi per i play-off. La vittoria è stata frutto di un’ottima prestazione collettiva: Piccolin e Sanchi hanno infatti conquistato due successi ciascuno, dimostrando grande solidità e determinazione. L’unica sconfitta per la squadra è arrivata da Provost, che ha dovuto cedere il passo nella sua partita contro Cappuccio. Sanchi ha avuto la meglio su Gaston e Cappuccio, mentre Piccolin ha sconfitto sia Gaston che Galvano.L’Alfa Food tornerà in campo già mercoledì prossimo, impegnata in trasferta contro il Marcozzi: un match che potrebbe ancora riservare sorprese in ottica play-off.

«Abbiamo vinto 4-1 sul Norbello e siamo molto felici. Era il risultato che volevamo – afferma il direttore tecnico Cristina Semenza – Questa importante vittoria ci garantisce la matematica certezza di essere salvi, nostro obiettivo di inizio stagione. Abbiamo una piccola speranza di accedere ai play off, ma per ora godiamoci la salvezza raggiunta. Mercoledì andremo a Cagliari… per vincere».