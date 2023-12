Calcio Serie C – Mantova, Maggioni verso il rientro. Ieri sera la festa di Natale al San Lorenzo

Mantova Altra giornata di lavoro per la formazione biancorossa. Il Mantova ormai è proiettato alla sfida di venerdì sera in casa del Legnago. L’obiettivo è quello di chiudere l’anno con 47 punti. Qualora dovesse arrivare la vittoria, per il Mantova sarebbe davvero un risultato storico. I biancorossi dovranno cercare quindi di non commettere scivoloni, che in queste sfide natalizie sono sempre dietro l’angolo. Mister Possanzini chiederà ai suoi di tenere alto il livello di concentrazione. Il tecnico biancorosso potrebbe finalmente ritrovare Maggioni, fuori a lungo per un problema muscolare. Il terzino destro lavora in gruppo già da diversi giorni e potrebbe essere inserito tra i convocati per partire dalla panchina. Come noto non ci sarà capitan Burrai, squalificato, che andrà rimpiazzato probabilmente con Bani. Ieri sera, intanto, altra festa di Natale per tutto il gruppo biancorosso e la dirigenza in pieno centro all’Hotel San Lorenzo.