Rugby Serie A Elite – Il Viadana ruggisce a Mogliano (31-40) e si riprende la vetta solitaria

MOGLIANO Contro il Mogliano un’altalena di emozioni, ma alla fine Viadana porta a casa un’altra vittoria preziosa per la corsa play off. La squadra giallonera batte 40-31 i leoni trevigiani e ora attende la risposta di Rovigo nel match di oggi con il Colorno. Gara incredibile e ricca di colpi di scena. Match sempre in equilibrio fino alla meta di Bronzini che chiude i conti allo scadere.

MOGLIANO-VIADANA 31-40

MARCATORI P.t.: 2’ m Dal Zilio tr. Ferrarin (7-0); 7’ m Ciardullo (7-5); 22’ m Luccardi tr Roger (7-12); 27’ cp Ferrarin (10-12); 34’ cp Ferrarin (13-12); 39’ m Shinchirimini tr. Roger (13-19). S.t.: 45’ cp Ferrarin (16-19); 51’ cp Ferrarin (19-19); 54’ m Luccardi tr. Roger (19-26); 56’ m Dowd tr Ferrarin (26-26); 63’ m Oubina tr Roger (26-33); 77’ m Zanatta (31-33); 80’ m Bronzini tr. Roger (31-40)

MOGLIANO VENETO RUGBY Peruzzo; Dowd, Dal Zilio, Zanatta, Coletto (62’ Douglas); Ferrarin (79’ Garbisi), Russi (54’ Fabi); Grant, Finotto, Marini; Baldino (Cap.) (62’ Brevigliero), Kingi (79’ Grassi); E. Avaca (68’ Losper), Sangiorgi (54’ Efkarpidis), Aminu (68’ Spironello). All.: Marco Caputo.

RUGBY VIADANA 1970 Sauze; Ciardullo, Morosini (68’ Madero), Jannelli (Cap.), Bronzini; Roger, Baronio (61’ Di Chio); Ruiz, Locatelli (77’ Zanatta), Boschetti (dal 43’ al 47’ Wagenpfeil) (73’ Wagenpfeil); Lavorenti (73’ Loretoni), Schinchirimini; Mignucci (47’ Oubina), Luccardi (79’ Denti), Mistretta (61’ Fiorentini). All.: Gilberto Pavan.

ARBITRO Franco Rosella di Roma. Assistenti: Riccardo Angelucci, Alberto Favaro. Quarto Uomo: Filippo Bertelli. TMO: Stefano Roscini.

NOTE Leggera nebbia e umidità, 6° C, spettatori circa 500. Un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva. 5’ giallo Coletto; 85’ giallo Dowd (Mogliano); 73’ giallo Sauze (Viadana). Punti: Mogliano 0; Viadana 5. Player of the Match: Luccardi (Viadana).