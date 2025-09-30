Tennis Tavolo – Alfa Food di scena a Padova Pagliarini vince l’oro, bronzo a Buganza

Bagnolo San Vito Domenica scorsa i giovani dell’Alfa Food hanno conquistato due bellissime medaglie al torneo di Padova. Oro per Federico Pagliarini nell’over 5000, in cui gioca alla grande e vince più che meritatamente il torneo, combattendo tantissimo in semifinale, per poi chiudere i conti abbastanza agevolmente per 3-1 nell’ultima sfida. Giacomo Buganza invece si mette al collo il bronzo, nell’over 3800. Girone perfetto il suo, nel quale passa come primo, per poi vincere altre due partite, arrivando in semifinale. Qui invece si arrende all’avversario nel quinto set per 11-8. Presenti anche Francesco Ventola, che chiude nei primi otto nell’over 5000, e Ferrarini nei primi sedici. Pietro Dalmaschio e Denis Bertolini nell’over 450 passano il girone: Pietro poi perde al primo turno e Denis al secondo disputando comunque delle buone gare.