Pallavolo serie Bm/B2f – Coach Ghitti: “Bravo Asolarem, andiamo avanti con il lavoro”. Viadana, oggi test col Minerva

Mantova Buone sensazioni per coach Ghitti dopo l’amichevole di giovedì sera, in cui la Motta&Rossi Asolaremedello ha superato per 3-1 l’Esse Elle Casalmaggiore. La squadra allenata da Piermario Nibbio è una neopromossa in Serie C e con ex di spessore come Marasi, Penci e Zilia. «È stato un buon test – ha commentato il tecnico – c’è ancora da lavorare, ma siamo sulla buona strada. Il girone B sarà molto competitivo, ma vogliamo farci trovare pronti».

Il debutto in campionato è fissato per sabato 11 ottobre al PalaSchiantarelli contro il Vero Volley Monza. Venerdì prossimo nuova amichevole a Cremona contro la Pallavolo Cremonese di Andrea Codeluppi, con gli ex Viadana Daniel Codeluppi e Colella.

Nella B2 femminile, il Viadana continua la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Il sestetto di Francesco Sgarbi venerdì sera, al termine di una settimana di lavoro intenso, ha affrontato in amichevole il Circolo Minerva Parma, formazione che ritroverà anche in campionato (gara d’andata in programma il 17 gennaio al PalaFarina, nell’ultimo turno del girone di andata). Le ducali si sono imposte per 2-1, ma il risultato resta secondario in questa fase. Lo stesso Sgarbi, ha così commentato: «Visti i carichi di lavoro sostenuti in settimana, mi aspettavo una prestazione non particolarmente brillante. Quindi, nel complesso, resto soddisfatto». Oggi al PalaFarina è in programma il retour match con le parmensi, un test utile per valutare i progressi fisici e tattici. Venerdì, invece, nuovo impegno a Collecchio contro il Galaxy, altra avversaria del girone E.