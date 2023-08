Canoa – Canottieri Mincio ancora sul podio tricolore: Vesentini e Rodelli d’argento nel K2 500 U23

Castel Gandolfo Al Centro Federale di Castel Gandolfo è andata in scena ieri la seconda giornata di gare dell’intenso weekend lungo dedicato ai Campionati Italiani di Canoa Velocità, riservati alle categorie giovanili (Ragazzi, Junior, Under 23), sulle acque del Lago Albano. Dopo le sfide inaugurali per l’assegnazione dei titoli tricolori sulla distanza dei 1000 metri, ieri è stata la volta dei 500 con batterie, semifinali e finali.

Il risultato più prestigioso per la Canottieri Mincio è stata la medaglia d’argento conquistata da Sara Vesentini ed Emma Rodelli nel K2 500 U23, alle spalle di Zironi e Daldoss, compagne di Sara nel K4 azzurro che ha vinto l’argento ai recenti Europei. E’ la seconda medaglia nella rassegna per il circolo di Cittadella dopo il bronzo conquistato venerdì da Rodelli e Chiara Nasi nel K2 1000. Bravi anche i ragazzi: Andrea Alberini e Luigi Maria Pezzini hanno concluso al settimo posto la prova in coppia. Da sottolineare l’ottima quinta piazza di Emma Rodelli nel K1 che ha chiuso a ridosso delle atlete della Nazionale. Nel K1 categoria Ragazzi è arrivato l’ottavo posto di Andrea Alberini.

Oggi ultima giornata di gare sulla distanza dei 200 metri: dalle 8.30 il via alle batterie per poi dare spazio alle spettacolari finali, dalle 14 alle 16.30. Verranno disputate anche le prove selettive Junior, Under 23 e Senior finalizzate alla composizione della squadra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di maratona previsti a Vejen, in Danimarca dal 31 agosto al 3 settembre. Per la Cano, Sara Vesentini disputerà la prova individuale e il K2 con Emma Rodelli: sarà di nuovo battaglia con Zironi e Daldoss. Mentre Alberini e Pezzini si cimenteranno stavolta soltanto nella gara di coppia. Nasi e Rodelli saranno impegnate anche nella prova di selezione di maratona.

Quello di Castel Gandolfo è il primo dei due grandi appuntamenti che concluderanno la stagione agonistica nazionale della canoa velocità. Sarà, poi, l’Idroscalo di Milano ad ospitare dal 15 al 17 settembre i Campionati Italiani della disciplina olimpica dedicati alla categoria assoluta (senior) e alla paracanoa, con i migliori equipaggi in lizza per il titolo tricolore.