Calcio a 5 serie A – Kaos sfida il Latina: con la vittoria stacca il pass per la Coppa Italia

Mantova Dopo l’eliminazione dalla Coppa Divisione, il Kaos Mantova cerca il riscatto in campionato. Oggi al NeoLu arriva il Latina (inizio ore 18.30) per la penultima gara del girone d’andata e la squadra virgiliana ha la possibilità di conquistare l’accesso matematico alle finali di Coppa Italia: serve però la vittoria per garantirsi un posto tra le prime otto al giro di boa con un turno d’anticipo.

In casa biancorossa c’è ancora molta delusione per la sconfitta di martedì a Torino, ma il tempo dei rimpianti è finito. Oggi il Kaos scenderà in campo per vincere e ottenere un risultato importante. «Vogliamo conquistare il pass per la Coppa Italia» taglia corto il tecnico Pino Milella alla vigilia della sfida contro i laziali. «Per il Mantova, da neopromosso – aggiunte l’allenatore del Kaos – sarebbe davvero un risultato prestigioso. Arriviamo da una batosta pesante e vogliamo riprendere il nostro cammino con una vittoria».

A freddo, Milella non ha comunque nulla da rimproverare ai suoi per la sconfitta contro l’L84. «La partita ci è semplicemente sfuggita di mano. Dobbiamo fare in modo che non si ripeta più. Bisogna sempre giocare con grande determinazione e questo nella ripresa un po’ ci è mancato». Biancorossi avvertiti, dunque. Oggi, come dicevamo, hanno subito l’occasione del riscatto contro il Lynx Latina, squadra in lotta per non retrocedere. Ma guai a sottovalutare l’ impegno. «Non sarà affatto facile – avverte infatti Milella -. Loro in questo periodo hanno cambiato parecchio, sono usciti dei giocatori e ne sono entrati altri molto forti. Preparare queste partite, in questa fase dell’anno, con il mercato aperto, è sempre difficile». Un mercato che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato, sia nella corsa allo scudetto, ma anche nella lotta salvezza. «Sia davanti che dietro a noi, le squadre si sono rinforzate – conclude Milella -. Sarà poi il campo a stabilire chi ha lavorato meglio sul mercato. Noi abbiamo inserito Poletto, un elemento di qualità che ci potrà dare una grossa mano».

Il debutto del pivot brasiliano è stato senza dubbio positivo e anche oggi andrà a caccia di qualche marcatura preziosa, che possa consentire al Kaos di conquistare la final eight di Coppa Italia. Un obiettivo da centrare subito, senza aspettare l’ultima gara dell’andata, venerdì 27 in casa dell’attuale capolista Acqua&Sapone.