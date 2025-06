Tennis tavolo – Leonardo Mutti ed Emanuele Leto nello staff tecnico della Brunetti

Castel Goffredo Lo staff tecnico della Brunetti si arricchisce di due nuovi elementi: Leonardo Mutti ed Emanuele Leto. Per il primo è un ritorno a casa: a Castel Goffredo Leo, mantovano doc, è cresciuto e ha fatto il salto di qualità da giocatore. E’ stato campione europeo juniores e ha militato nei migliori club italiani, oltre ad aver maturato esperienze all’estero. Fermo da tempo per infortunio, l’atleta dell’Aeronautica – tra l’altro l’anno scorso era alla Bagnolese, ma non ha mai potuto essere a disposizione – in attesa di risolvere i suoi problemi fisici, torna con grande entusiasmo a Castel Goffredo come allenatore per i più giovani e sarà parte dello staff “capitanato” da Alfonso Laghezza. Con lui Emanuele Leto: ha fatto parte della Federazione e ha sempre sognato di collaborar in una palestra di alto livello come quella della Brunetti. Ora è qui e sarà uno degli allenatori, come Mutti, sia per i piccoli sia per i grandi. In più giocherà nel team di C1: la sua esperienza sarà importante per far crescere i giovani castellani, che potranno scendere in campo con serenità, avendo le spalle coperte da Leto. Entrambi sono già al lavoro al PalaMazzi. «Due nuovi innesti – spiega il gm Franco Sciannimanico – con i quali avremo grandi soddisfazioni».