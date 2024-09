Tennis Tavolo – Nicole Arlia in gara allo Youth Star Contender di Skopje

Skopje (Macedonia) Dopo i primi posti di Danilo Faso (Virtus Servigliano) e Francesco Trevisan (Silver Lining) nel doppio Under 15 e il secondo di Faso nel singolare, oggi al WTT Youth Star Contender Skopje il testimone passerà alle competizioni femminili. Scenderà quindi in campo Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare). La 18enne della Brunetti Castel Goffredo, nel singolare Under 19, sarà impegnata all’SC Jane Sandanski nella fase di qualificazione e nel Gruppo 2 affronterà alle ore 10.30 la coreana Cheng Pusyuan, alle 12.45 la tedesca Koharu Itagaki e alle 16.30 la francese Clea De Stoppeleire. Arlia disputerà anche il doppio, in coppia con l’ucraina Veronika Matiunina, con la quale a luglio ha conquistato a Malmö, in Svezia, il titolo europeo di categoria. Le campionesse continentali saranno esentate dagli ottavi e partiranno stasera dai quarti (19.30).