Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab a Bolzano per l’impresa che vale la finale scudetto

Bagnolo San Vito Ieri in campo la Brunetti, oggi tocca all’altra squadra mantovana, la PaninoLab cercare il pass per la finale scudetto. Si preannuncia equilibrato il confronto che si terrà al Centro Sportivo “Maso della Pieve” di Bolzano (ore 17) fra Südtirol, che ha chiuso il campionato al secondo posto, e la Bagnolese, terza. Sarà la rivincita della partita dello scorso anno, e i precedenti stagionali ne sono la migliore testimonianza. In campionato i due scontri diretti sono terminati sul 3-3 e nella finale per il terzo posto di Coppa Italia le bolzanine hanno avuto la meglio per 3-2, al quinto set del singolare decisivo. Sarà quindi un match tutto da seguire e sarà trasmesso sul canale Fitet. Ricordiamo che in caso di pareggio sarà promossa la squadre con il migliore piazzamento in regular season e dunque il Südtirol.

«Avremmo bisogno di un po’ di fortuna, che ci è mancata in campionato – afferma Paolo Frigeri dirigente responsabile della PaninoLab – Per questa sfida secca di semifinale in Alto Adige siamo al gran completo e dunque ce l’andiamo a giocare. Per quanto ci riguarda dobbiamo solo vincere, è l’unico risultato possibile per centrare la finale scudetto. Il pareggio premia le nostre avversarie che hanno chiuso al secondo posto la stagione regolare. Affrontiamo un avversario tosto e di tutto rispetto ma andiamo a Bolzano a giocare col migliore atteggiamento mentale». Il tecnico Olga Dzelinska avrò quindi tutte a disposizione, Zhang Mo, Ema Labosova, Roxana Istrate, Tian Jing (in foto) e Giulia Cavalli. Potrà quindi scegliere quale terzetto schierare.