Rubano in chiesa ma vengono beccati dalle telecamere

COGOZZO (Viadana) – Nemmeno le chiese sono al sicuro dai ladri: è questa l’amara considerazione fatta dal parroco di Cogozzo che ha denunciato il furto, da parte di due persone, delle offerte lasciate dai fedeli in chiesa. Ad incastrare i ladri le telecamere di sicurezza che hanno ripreso i responsabili: le immagini, come annunciato dal parroco, finiranno ora nelle mani dei carabinieri.

Quaranta minuti in tutto: tanto è bastato per svuotare le cassette delle offerte delle chiese di Roncadello, frazione del Comune di Casalmaggiore, e di Cogozzo, a Viadana, dove due uomini, probabilmente credendo di poter agire indisturbati, si sono introdotti nei luoghi sacri per poi rubare le offerte.

Un furto che di per sè non tanto grave se rapportato alla cifra rubata ma grave se si considera che non solo sono state rubate le offerte lasciate dalla comunità ma che sono state sottratte proprio in chiesa, in un luogo sacro per definizione.

I fatti, come spiegato da don Andrea Spreafico – che ha denunciato l’accaduto anche via social network – risalgono allo scorso 1 luglio, alle ore 12.38, a Roncadello ed al 6 luglio, alle ore 9.26, a Cogozzo. “Venti minuti in chiesa a Roncadello e venti minuti in chiesa a Cogozzo. Dite in giro che le nostre telecamere funzionano, perché oggi porto i filmati ai carabinieri”, ha scritto il parroco senza nascondere l’amarezza per l’accaduto. Quattro in tutto i fermi immagine che riprendono i responsabili di questo gesto che presto potrebbero ricevere una chiamata dai carabinieri.