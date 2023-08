Calcio Coppa Italia Eccellenza – La Castellana gioca solo un tempo: 2-2 col Vittuone

CASTEL GOFFREDO Esordio dai due volti per la Castellana, che ieri in Coppa di Eccellenza si è misurata con i milanesi del Vittuone, pareggiando dopo aver dominato per larghi tratti la partita. Un 2-2 amaro quello del Comunale, per come è maturato, perché ad un primo tempo di totale controllo del match, i biancazzurri hanno fatto seguire una ripresa sottotono, quasi svogliata, e con errori assolutamente evitabili. Parte meglio il team di casa, che al 19’ è già meritatamente in vantaggio: cross in mezzo di Pizzoni e Ramos, ingenuamente, tocca in area col braccio largo. L’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto trasforma Faye Pape. Squillo ospite al 24’: grande parata di Lancini sul tiro di Lombardo, servito dal tocco di Rocchetta. Alla mezzora i biancazzurri di Arioli raddoppiano: percussione irresistibile di Beltrami, che viene falciato in area da un difensore ospite. L’arbitro concede un secondo penalty, francamente ineccepibile. Dal dischetto va Minelli che, come Faye, la mette ancora alla sinistra di Cataldi: 2-0.

Nella ripresa la Caste riparte cercando di creare, andando però a fasi alterne: al 49’ Crema spara altissimo dal limite dell’area. Il Vittuone, che sino a quel momento ha fatto molto poco per farsi apprezzare, accorcia quasi per caso. Al 64’ uscita errata di Lancini, su un calcio di punizione dalla trequarti: ne approfitta Lombardo, che segna di testa dopo il velo di un compagno. Gara riaperta: 2-1.

La Caste prova a reagire: al 75’ discesa imperiosa di Orlandini, che arriva al limite dell’area e serve Faye Pape. Il bomber, però, da ottima posizione, la spara alta. All’82’ punizione del solito Orlandini, tentativo di girata di Alessandro Azzini, che però non inquadra la porta.

La Castellana non la chiude, i milanesi quindi la beffano, ancora con un altro gol francamente evitabile. Al 93’, da corner, dopo un batti e ribatti in area biancazzurra, sul tentativo di piede di Italiano si immola Orlandini, ma la retroguardia di casa nulla può sul tap in di testa, ravvicinatissimo, di Medici, che fissa il definitivo 2-2. Poi non succede più nulla, fino al triplice fischio, salvo l’espulsione di Najeh (doppia ammonizione), per aver tentato di battere il portiere ospite con un tocco di mano. Prossimo impegno in coppa il 13 settembre, quando il team di Arioli sarà ospite a Offanengo.