Tennis tavolo Serie A1 maschile – Coppa Italia: l’Alfa Food parte forte, poi cede al Messina (1-3)

ANCONA Sfuma il sogno Coppa Italia per l’Alfa Food Bagnolese che, dopo il successo nel doppio, si è arreso invece al Top Spin Messina nei tre singolari successivi. Oggi alle 13 la finale per il terzo posto con il Muravera, battuto 3-1 dal Sassari, in contemporanea con quella per il titolo. La Bagnolese ha preso subito il comando grazie al doppio formato da Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti, che si è imposto per 3-0 (11-8, 23-21, 11-5) su Niagol Stoyanov e Danilo Faso. Nel primo singolare, lo svedese Hampus Soderlund ha alimentato le ambizioni dei mantovani portandosi sul 2-0 (11-9, 11-8) contro il moldavo Vladislav Ursu. Quest’ultimo, però, ha reagito con forza, rimontando con i parziali di 11-2, 11-3, 6-3 e accorciando le distanze. Il giovane 15enne Danilo Faso ha poi guidato il Top Spin Messina, superando per 3-2 (11-8, 6-11, 11-8, 3-11, 6-2) Mihai Bobocica, mentre Ursu ha chiuso il match con un netto 3-0 (12-10, 11-6, 11-7) su Piccolin, sigillando il successo dei siciliani. «Sono delusa per come è andata con Messina – spiega il dt Cristina Semenza – Eravamo partiti bene vincendo il doppio e poteva giungere il secondo punto con Soderlund in vantaggio 2-0, ma ha ceduto al quinto set con Ursu. Contavamo molto nella vittoria di Bobocica con Faso, invece è andata male: peccato! Finalina con Muravera, magra consolazione». Le due finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.