Tennis tavolo Serie A1 femminile – Coppa Italia: la Brunetti batte il Quattro Mori (3-1) e va in finale col Norbello

ANCONA La Brunetti Castel Goffredo continua la difesa della Coppa Italia e conquista l’accesso alla finale di Ancona, dove stamane alle ore 9.30 affronterà il Norbello, nel remake dell’ultima finale scudetto. Al Palascherma, le castellano hanno battuto 3-1 in semifinale il Quattro Mori Cagliari, che in questa stagione l’aveva battuta in Supercoppa. Il match si è aperto con il doppio, in cui le cagliaritane Tania Plaian e Miriam Carnovale hanno conquistato il punto del vantaggio, vincendo per 3-2 (11-8, 9-11, 11-5, 10-12, 6-3) contro Andreea Dragoman e Nikoleta Stefanova. La reazione del Castel Goffredo è passata dalle mani di Bernadette Szocs, che ha battuto nettamente per 3-0 (12-10, 11-7, 11-7) la francese Pauline Chasselin. A riportare definitivamente l’inerzia dalla parte delle mantovane ci ha pensato Dragoman, vittoriosa per 3-1 (14-12, 12-10, 8-11, 11-3) su Carnovale. Ancora Szocs ha messo il sigillo sull’incontro, imponendosi per 3-1 (11-6, 9-11, 11-4, 11-5) su Plaian. «Obiettivo finale centrato – afferma il presidente Franco Sciannimanico – Siamo pronti a difendere la Coppa Italia centrata la scorsa stagione. Abbiamo iniziato negativamente l’incontro avendo perso il doppio, ma è sempre complicato. Nei singolari invece la squadra si è rifatta: Szocs è una sicurezza. La finale sarà contro il Norbello dell’intramontabile ex Tan Monfardini. Vediamo come va». Sempre alle 9.30 la finale per il terzo posto tra Quattro Mori e Sassari, battuto dal Norbello 3-1. Tutti gli incontri sul canale YouTube della FITeT.