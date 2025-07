Pallavolo femminile A2 – Viadana abbraccia di nuovo la Vbc: “Un ritorno che sa di storia e futuro”

Viadana Adesso è ufficiale: la Volleyball Casalmaggiore giocherà le partite casalinghe del campionato di Serie A2 2025/26 al PalaFarina di Viadana. Dopo l’addio al PalaRadi e i saluti alla città di Cremona, suggellati da un messaggio di ringraziamento verso amministrazioni e tifosi, le rosa voltano pagina e aprono un nuovo capitolo, che sa di ritorno alle origini. Nel palasport viadanese, nel 2015, Casalmaggiore scrisse una delle pagine più entusiasmanti della sua storia, gettando le basi di una favola che avrebbe portato lo scudetto sotto il Torrazzo. Ora, dieci anni dopo, le pantere rosa tornano a calcare quel parquet con lo stesso spirito e la stessa voglia di lottare. «Casalmaggiore è la nostra casa, ma fin dalle origini abbiamo rappresentato un territorio più ampio – spiega il presidente Giovanni Ghini -. Le nostre scelte logistiche hanno sempre rispecchiato la volontà di garantire continuità al progetto sportivo. E con questo spirito torniamo a Viadana, grazie alla disponibilità e all’accoglienza concreta del suo tessuto sociale ed economico. A loro va il nostro impegno e la nostra fiducia. Questo ritorno segna anche l’inizio di una nuova visione, che abbiamo chiamato “tappa zero”: un progetto che presenteremo ufficialmente a settembre, pensato per coinvolgere il territorio e andare oltre lo sport. La maglia resta la stessa, il cuore anche: cambiano le coordinate, non la direzione. Avanti insieme». Una visione condivisa e subito accolta con entusiasmo dalle istituzioni locali. «Un bentornato alla Volleyball Casalmaggiore – le parole del sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta -. È una bella opportunità per il nostro territorio, sia dal punto di vista sportivo che sociale. Oltre alle gare ufficiali, ci sarà anche un allenamento a settimana aperto al pubblico: un’occasione per tutta la cittadinanza. Il dialogo con Casalmaggiore non si è mai interrotto, e oggi i tempi sono maturi per questo ritorno». Soddisfatto anche Massimo Pizzetti, presidente della Polisportiva Viadanese, che ha avuto un ruolo chiave nella realizzazione dell’accordo: «Abbiamo capito da subito l’opportunità che si stava presentando. Il palazzetto è molto richiesto e già utilizzato quasi al 100%, ma una volta trovata la quadra abbiamo accolto volentieri Casalmaggiore. È un valore aggiunto per la nostra proposta sportiva». A chiudere il cerchio le parole del vice sindaco e assessore allo sport Alessandro Cavallari: «Quando c’è dialogo, quando si fa rete, si riesce a portare a casa il risultato. Il nostro palazzetto è ambitissimo e trovare lo spazio non era affatto scontato. Complimenti alla Polisportiva per la disponibilità e a Casalmaggiore per aver scelto di tornare: è un grande segnale per lo sport e per la nostra comunità». L’attesa ora è tutta per l’autunno, quando il grande volley tornerà protagonista a Viadana.