Tiro con l’arco – Coppa del Mondo: Lucilla Boari e le azzurre si fermano agli ottavi

Medellin (Colombia) Dopo le squadre compound anche quelle dell’arco olimpico non riescono a raggiungere le sfide per le medaglie nella tappa di Coppa del Mondo a Medellin, in Colombia. Il terzetto maschile Alessandro Paoli, Mauro Nespoli e Federico Musolesi viene eliminato agli ottavi di finale dal Brasile (De Carvalho Almeida, D’Almeida, Zwick Ely) con il risultato di 5-1. Stessa sorte per la formazione femminile di Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati sconfitta 6-0 dal Giappone (Noda, Sugimoto, Yamauchi).

Le gare a squadre del ricurvo sono proseguite fino alle sfide per il bronzo con la conquista del terzo posto dell’India al maschile, vincente 5-3 sulla Cina, e di Taipei al femminile, con il 5-3 sugli Stati Uniti d’America. A giocarsi l’oro saranno le due squadre coreane che si troveranno di fronte nelle finali la Cina tra le donne e Taipei tra gli uomini. Oggi sono in programma tutte le eliminatorie mixed team e individuali del ricurvo.