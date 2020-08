Tuffi – Campionati Italiani giovanili: doppio 5° posto per Beatrice Micale

ROMA Si sono conclusi ieri, allo Stadio del Nuoto di Roma, i Campionati Italiani estivi di Categoria (C2, C1, Ragazzi, Juniores) ai quali la Canottieri Mincio ha partecipato con tre atlete. Dopo le buone performance di Caterina Boscaglia nella categoria Ragazze (nona dal metro, ottava dai tre) e di Sara Buzzoni tra le Juniores (nona dal metro, seconda però tra le 2004; sesta dai tre e migliore della sua classe), ieri è toccato alla più piccina del terzetto, Beatrice Micale (2007), impegnata nella categoria C1. Bea si è classificata al quinto posto in entrambe le gare, non senza qualche rimpianto. Al mattino si è infatti cimentata nella gara dal metro e con una progressione di tuffi abbastanza regolare ha chiuso appunto quinta, con il punteggio di 211.35, lontana dalla vincitrice Giorgia De Sanctis delle Fiamme Oro (260.15), ma a soli 8 punti dal podio. Nella gara dai tre metri, la portacolori della Cano era seconda dopo 5 tuffi, ma ha sbagliato il sesto e ha chiuso così di nuovo 5ª con 220.35 (la vittoria è andata ancora alla De Sanctis).

Il prossimo appuntamento nel calendario stagionale dei tuffi sono i Campionati Italiani Assoluti Open che si disputeranno nell’impianto federale di Bolzano, da mercoledì 5 a venerdì 7 agosto. La mantovana Sara Borghi, cresciuta alla scuola della Canottieri Mincio, ora tesserata per il Bolzano Nuoto, gioca in casa e va a caccia di una medaglia nella gara dal metro in programma giovedì.