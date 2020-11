Volley A1 femminile – Melandri: “E’Più, siamo sulla strada giusta”

CREMONA L’E’più va vicina alla seconda vittoria consecutiva dopo il derby lombardo con Brescia. Anche quello con Monza dell’ex tecnico Marco Gaspari arriva al quinto set ma sono le brianzole ad uscire dal PalaRadi con la vittoria dopo oltre due ore di gioco. Un successo svanito sul filo di lana nonostante le rosa, ancora orfane della loro maglia portafortuna, abbiamo dimostrato progressi e una certa continuità di gioco. E forse meritavano di vincere ma hanno pagato a caro prezzo la mancanza di lucidità nei finali dei set giocati punto a punto (primo, quarto e tie-break). C’è molto rammarico nelle parole di un’ottima Laura Melandri, 7 muri e 14 punti totali con il 70% in attacco. «Sono davvero dispiaciuta perché potevamo fare i tre punti chiudendo la partita nel quarto set. Monza ci ha aggredito in battuta ma è demerito nostro perché lo sapevamo. Difficile dire cosa è cambiato nel finale della partita e dovremo analizzare tutto per capire i nostri errori. Diamo merito al loro coraggio e alla loro aggressività, ma noi abbiamo perso qualcosa nel livello del gioco nei finali dei set persi. Con Monza si sono visti in generale miglioramenti in tutti i fondamentali rispetto alle partite precedenti. Per questo torniamo a casa fiduciose ma aver perso un punto fa male». La grintosa centrale rosa vede però il bicchiere mezzo pieno. E crede che la squadra sia sulla strada buona dopo aver sfiorato la vittoria. «Siamo sulla via giusta ma dobbiamo continuare a lavorare e spingere su tutti i palloni». Il tecnico dell’E’più Carlo Parisi ha parole di elogio per la squadra: «Siamo rammaricati per non aver vinto. Quando analizzeremo la gara potremo capire cosa serve a gestire meglio i finali dei set giocati punto a punto. Dobbiamo fare questo step. Potevamo vincere, ci hanno penalizzato solo i finali. Rimango comunque dell’avviso che vanno fatti i complimenti alle ragazze; dobbiamo acquistare la consapevolezza che possiamo fare bene prendendo le cose positive. La squadra con Monza ha dimostrato tanta voglia e la volontà di crescere».