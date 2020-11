Ciclismo – Mincio Chiese, per gli Esordienti un 2020 di successi

CERESARA Con quattro vittorie, cinque piazze d’onore e quattro terzi posti è andata in archivio a fine ottobre la stagione 2020 per gli esordienti del Mincio Chiese. I ragazzi e le ragazze diretti in ammiraglia dalla coppia di tecnici formata da Paolo Armanini e Stefano Battisti hanno dimostrato in molte occasioni di avere i numeri per collocarsi tra quelli maggiormente quotati nella categoria. Dei quattro allori posti in bacheca due portano la firma di Maddalena Lodi Rizzini, vittoria il 7 agosto a Pescantina su pista nella specialità dell’Omnium, e il 27 settembre a Marina di Massa (Ms) su strada. Con lei nel medagliere, per quel che concerne i successi, hanno trovato posto anche Sergio Ferrari, vincitore della crono individuale di Fumane il 18 luglio, e Kevin Lanzarotto il 23 agosto nella prova su strada svoltasi a S. Lucia (Vr).

Parlando sempre di risultati di un certo rilievo non si può certo dimenticare la conquista della maglia di campione provinciale di Filippo Marocchi e di Damiano Lavelli nella competizione svoltasi a Volta Mantovana lo scorso 4 ottobre.

Parlando sempre di podi ma sui gradini inferiori bisogna sottolineare le piazza d’onore collezionate da Maddalena Lodi Rizzini, 2, Sergio Ferrari, Filippo Marocchi e Damiano Lavelli. Per quel che riguarda, invece, il terzo posto lo hanno collezionato Damiano Lavelli, 2, Sergio Ferrari e Filippo Marocchi. Tenendo in debita considerazione che le ragazze, Maddalena Lodi Rizzini e Marina Filimon hanno partecipato ad una ventina di prove e che i maschi invece hanno affrontato una quindicina di gare, il quadro dei piazzamenti si completa poi con quelli che solitamente si definiscono all’interno della top ten; complessivamente gli atleti in maglia gialloblu hanno collezionato: due quarti posto, due quinti e ventuno dal 6° al 10°. Davvero una stagione ricca di soddisfazioni, nonostante l’emergenza sanitaria, per il Mincio Chiese. I tecnici Armanini e Battisti però non si fermano e si stanno già organizzando per il prossimo anno. Anche il 2021 dovrà regalare successi, divertimento ed emozioni ai giovani campioni e alla società.