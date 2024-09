Volley – Avis Castellucchio in festa per i 50 anni di attività

CASTELLUCCHIO Lo sport unisce una comunità e diviene motivo d’orgoglio quando raggiunge importati traguardi. Così si potrebbe definire il traguardo raggiunto quest’anno dalla Pallavolo Avis Castellucchio. Il team presieduto da Letizia Cecchin sabato pomeriggio con una cerimonia dai molteplici valori umani e sociali festeggerà il primo mezzo secolo di vita. La cerimonia si terrà a partire dalle 18.15 con una sfida amichevole tra formazioni under 18 che hanno come denominatore comune l’Avis, vale a dire la compagine locale e quella di Ostiglia.

A seguire il ds Mauro Dalboni ripercorrerà le tappe principali del cammino compiuto; poi avverrà sia la consegna dei vari riconoscimenti sia l’intervento del presidente della sezione Avis di Castellucchio, Stefania Varani.

La cerimonia sarà completata dall’intervento del primo cittadino Romano Monicelli che lascerà poi spazio alla titolazione del palazzetto dello sport al compianto Dario Tamilia. In chiusura verrà proiettato un video celebrativo che racconterà la storia di questi 50 anni di attività sportiva.

Mezzo secolo trascorso ad offrire ai giovani castellucchiesi l’opportunità di evidenziare sia le proprie doti tecniche sia quelle umane in una disciplina come la pallavolo che fa leva sulla forza del gruppo e la capacità del singolo di fare squadra con i propri compagni.

Un cammino che in alcune stagioni ha visto il team castellucchiese rivestire il ruolo di protagonista nei campionati di C1 maschile e femminile.

Oggi all’interno del sodalizio praticano la pallavolo un centinaio di giovani, dal mini volley alla prima squadra impegnata nel campionato di 1ª Divisione.