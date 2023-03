Volley B1 femminile – Nardi Volta, ora puoi sognare. Roffia: “I play off? Raggiungerli con questo gruppo di ragazzine sarebbe un risultato incredibile”

Volta Mantovana Oltre le più rosee aspettative, la Nardi Volta è pronta a giocarsi la qualificazione ai play off nelle ultime sei giornate di regular season. Sabato scorso le ragazze guidate in panchina dai coach Fabio Tisci e Nedo Panizza si sono sbarazzate senza problemi del Blu Team Udine (sarà il prossimo avversario dell’altra mantovana, l’Euromontaggi Porto) e sono salite in quarta posizione, con 35 punti. La capolista Altafratte (46 punti) è ormai fuori portata, ma le due seconde, Volano e Arena Team, hanno solo 2 punti in più delle collinari e l’Arena, per giunta, deve ancora riposare. Il regolamento dei play off della B1 femminile, come si ricorderà, prevede che alla prima fase accedano seconde e terze classificate di ciascun girone; le cinque squadre vincenti approderanno poi alla fase due nella quale entreranno in scena le formazioni prime classificate nei rispettivi gironi.

Insomma, l’obiettivo di chiudere la regular season tra le prime tre è alla portata della Nardi (e pure dell’Euromontatti, che di punti ne ha 33), che nel prossimo turno sarà impegnata a Noventa Vicentina contro l’Ipag, nella quale milita l’ex Valentina Facco e che all’andata fu sconfitta a Volta per 3-1. In caso di successo pieno, la squadra collinare scalerebbe un’altra posizione scalzando l’Arena Team (a riposo) dal terzo posto. E’, insomma, un’occasione da non perdere. «Dovessimo raggiungere i play off con questo gruppo di ragazzine, sarebbe un traguardo incredibile» afferma il diesse Alberto Roffia. Va infatti rimarcato ancora una volta come il club collinare sia ripartito quasi da zero la scorsa estate, dopo aver mancato la promozione all’ultima gara dei play off, ridimensionando budget e ambizioni. Ma i risultati sono strabilianti. «A questo punto non ci poniamo limiti – dice ancora Roffia – il gruppo sta crescendo e ha raggiunto un livello imprevedibile ad inizio stagione. Sabato andremo a Noventa Vicentina per fare la nostra partita, sarà certamente un impegno più complicato rispetto a quello contro il Blu Team».