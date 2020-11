Da venerdì chiude il punto prelievi di Avis Park

BORGO VIRGILIO Da venerdì 6 a lunedì 9 novembre il punto prelievi di Borgo Virgilio ospitato in Avis Park sospende le attività a causa dei lavori di ampliamento della sede Avis che coinvolgono l’intero edificio. Le attività riprenderanno regolarmente martedì 10 novembre. Sono quindi sospese le prenotazioni per questo periodo. Tutti coloro che hanno già prenotato una prestazione nel periodo di chiusura verranno contattati dai nostri operatori per proporre l’accesso in altra sede o in altra data.

Per il ritiro del referto degli esami effettuati gli utenti potranno recarsi al totem presente nella hall dell’Ospedale Carlo Poma. Ogni cittadino può anche scaricare il proprio referto dal Fasciolo Sanitario Elettronico o rivolgersi al proprio medico di medicina generale che riceve i risultati degli esami.