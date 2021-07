Volley Serie A1 femminile – Vbc Casalmaggiore: White nuova centrale, torna Zambelli

CASALMAGGIORE Sta prendendo forma il roster della Vbc dopo che la società casalasca si è iscritta al campionato di A1 e continuerà a giocare le gare interne a Cremona. Ieri sono state presentate altre cinque atlete. Martina Ferrara, sorella dell’ex rosa Marianna, sarà il secondo libero e affiancherà Carocci. Da Washington è arrivato il video messaggio di M’Kaela White, centrale di 193 cm classe 1988. Presente alla Baslenga, di ritorno a Casalmaggiore, l’altra centrale Marina Zambelli, lo scorso anno a Cuneo. Per lei la possibilità di giocare stavolta titolare e di portare la sua esperienza alle più giovani. Linea verde per gli altri due acquisti: sono l’opposto Adhu Malual, ex Club Italia, Sassuolo, reduce da un anno negli Stati Uniti; e il martello ricettore Linda Mangani, anche lei ex Club Italia, poi in A2 a Soverato, Marsala e lo scorso anno a Montecchio Maggiore. Sono entrambe classe 2000 e debuttanti nel massimo campionato.

Con Bechis, Carocci, Di Maulo e Guidi sono ora nove le ragazze della squadra casalasca affidata ad un tecnico al debutto come primo allenatore, Martino Volpini, il quale sarà affiancato da Tommaso Zagni, presentato ieri. Per completare il roster mancano tre giocatrici, due martelli in banda e un opposto. Ma intanto cresce l’entusiasmo attorno ad una squadra completamente nuova.