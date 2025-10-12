Calcio a 5 Serie A – Saviatesta caterpillar. Milella: “Bravi, ma siamo solo all’inizio”

MANTOVA Un Saviatesta così non si era mai visto. Nelle prime quattro giornate, dopo la sconfitta inaugurale con l’Ecocity Genzano, i biancorossi hanno inanellato tre vittorie di fila: Genova, Roma e Sandro Abate sono finite tutte al tappeto. L’ultima vittima illustre sono stati i campani, sconfitti 4-3. «È stata una gara dura – afferma mister Pino Milella – e combattuta come al solito contro una squadra di alto livello. Mi aspettavo fosse così e con tanta qualità in campo. Sono contento perché la squadra sta rispondendo nel modo migliore alle mie aspettative iniziali. Però dobbiamo tenere i piedi per terra perché siamo solo all’inizio. Mi aspettavo che la squadra giocasse al meglio ogni partita, ma sinceramente non avrei mai pensato che riuscisse ad ottenere tre vittorie di fila. Ma nemmeno perdere». Adesso la sosta, il Saviatesta tornerà sul parquet venerdì 24 a Cosenza. «Sarebbe stato meglio continuare. La pausa ci permetterà però di tirare fiato e preparare al meglio la difficile trasferta. Affronteremo una diretta concorrente alla salvezza e dovremo essere bravi a commettere meno errori possibili, ma possono capitare anche perché gli avversari mettono molta pressione. Di certo, non potevo pretendere che in una gara tirata e dai ritmi elevati come quella con la Sandro Abate i ragazzi non commettessero sbagli. Sappiamo di dover correggere tante cose, credo tuttavia che siano più gli aspetti positivi di quelli negativi. Gli errori sono dovuti ad un atteggiamento sempre propositivo e dalla voglia di fare bene. Segnare quattro gol a gara non è una cosa da poco, soprattutto in Serie A».