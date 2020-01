Volley Serie B – Gabbiano per i tre punti con l’Ongina

Mantova Va in scena oggi la penultima giornata d’andata.

Il Gabbiano Top Team oggi riceve a Cerese (arbitri Marigliano di Torino e Mazzarà di Rimini) la Canottieri Ongina di Bartolomeo, che con il Moma Anderlini Modena insegue a una lunghezza. «Siamo reduci dal passo falso di Mirandola con lo Stadium – ricorda il diesse Nicola Mazzonelli – Con il successo da tre punti avremmo raggiunto in vetta Concorezzo che era a riposo: dovevamo giocare benissimo, invece non lo abbiamo fatto. La compagine piacentina è molta tosta, fisicamente ben impostata e occorre una prestazione concreta per avere la meglio. Il nostro obiettivo al termine dell’andata è riuscire a chiudere con tre sole sconfitte: a mio avviso il girone B è più forte rispetto agli altri della categoria».

L’Èpiù Viadana di Alberto Panciroli è ospite al PalaPanini di Modena del Punto Zero di Tomasini, avanti di una lunghezza (arbitri Cervellati e Gloria Salvati di Bologna): «Non è per nulla una sfida facile – afferma il centrale Alessandro Chiesa – Sul nostro cammino un team baby ma con atleti che fanno già parte del roster di A1 oppure si allenano con la compagine in mano ad Andrea Giani. E’ una gara che dobbiamo saper gestire dall’inizio alla fine. Non dobbiamo mollare ma essere capaci di lottare in ogni set con tanta caparbietà».

Nel girone B della B1 femminile, la Nardi di Federico Bonini e Alberto Leali al Palavalle (arbitri Beneduce e Stellato di Caserta) riceve l’Anthea Vicenza di Luca Chiappini, che in questi giorni si è rinforzato con la regista Simona Marini, l’anno scorso a Ospitaletto Bresciano. «Mercoledì abbiamo vinto al tie break il recupero con l’Imoco Conegliano, e oggi bisogna fare molta attenzione alle beriche – afferma Bonini – Sottovalutarle, o prendere alla leggera la gara affrontando un sestetto attardato in classifica, può creare problemi e spiacevoli sorprese. Le venete valgono più degli attuali nove punti, vantano un buon organico ed è importante ripetere la prestazione messa in mostra a San Donà di Piave». Debutto casalingo per Caterina Errichello, ex Città di Castello, che era presente a San Donà. Ha lasciato Volta Enrica Biondani.

Nel girone D della B2 l’Euromontaggi affronta a Porto (arbitri Seba Privitera di Siracusa e Grasso di Catania) l’Orotig Peschiera Ponti, a 14 punti dalle virgiliane e dal Noventa Vicentine che si trovano in vetta: «Il derby è gara che fa storia a sè – afferma il vice presidente Renzo Trazzi – Bisogna giocarlo. Anche se affrontiamo le gardesane sul nostro campo, è importante saper gestire la partita. Siamo ormai al termine dell’andata e ancora in corsa per chiuderla in vetta e disputare la Coppa Italia». Ancora assente Valentina Vecchi .