Maltempo, bomba d’acqua e grandine sull’Alto Mantovano: danni ingenti all’agricoltura

ALTO MANTOVANO – Come annunciato dai metereologhi oggi il maltempo è arrivato travolgendo letteralmente la zona dell’Alto Mantovano. Prima la pioggia, tipo bombe d’acqua, e poi, come accade spesso in estate a causa delle temperature elevate, è arrivata la grandine copiosa e fitta. Nessun danno alle abitazioni, in effetti, ma soprattutto alle culture. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco per caduta alberi, per qualche palo della rete Telecom scaridacato e per l’allagamento di alcuni scantinati soprattutto a Castiglione delle Stiviere.