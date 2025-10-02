Volley Serie C – Castiglione e Intermedia, esordio fuori casa

MANTOVA L’Ufficio Gare della Fipav Lombardia ha reso noti i calendari dei campionati regionali maschili e femminili per la stagione 2025/2026. Le formazioni mantovane sono pronte a iniziare il loro percorso tra ambizioni, spirito competitivo e tanta voglia di ben figurare. Nel girone A della Serie C maschile, il neopromosso Castiglione debutterà sabato 11 ottobre in trasferta in terra orobica, sul campo di Cazzano Sant’Andrea, contro il Valgandino. Sette giorni dopo, la squadra di Valdo esordirà davanti al proprio pubblico contro la formazione Under dei Diavoli Rosa Brugherio, una delle realtà più strutturate del settore giovanile lombardo. Nel girone A della Serie C femminile, la IAD Intermedia Medole inizierà la propria stagione in trasferta, sul campo bresciano del Collebeato. Nella seconda giornata, prevista per sabato 18 ottobre, la squadra mantovana disputerà la prima gara casalinga a Castel Goffredo, dove ospiterà la formazione Under del Millenium Brescia, da anni protagonista nei campionati regionali giovanili. Nel girone A della Serie D femminile, il Borgo Virgilio, che ha rilevato il diritto sportivo dal San Lazzaro, inizierà in trasferta contro il Villaggio Prealpino. A Calvisano, debutto stagionale per la Bruschi Service Stradella, attesa dalla sfida contro la Tecnostaff Vaiacar. L’Euromontaggi Group Porto, neopromosso, giocherà fuori casa a Maclodio contro la Volley Academy, squadra giovane ma competitiva. Trasferta anche per il Piubega, che affronterà il Cus Brescia, mentre il Pe.Go. Volley comincerà il proprio campionato tra le mura amiche, a Pegognaga, ospitando la Labor Omnia Vincit Brescia. Nel secondo turno il Porto farà il suo esordio casalingo contro l’Inoxea Villaggio Prealpino, mentre la Bruschi Service ospiterà il Piovani Robecco d’Oglio, già affrontato nel girone A della Coppa Crl. A Cerese andrà in scena il primo derby stagionale tra Fabe e Pe.Go. Volley, in una sfida tutta mantovana che promette spettacolo. Primo impegno interno anche per la Piubega, che riceverà il Volley Academy con l’obiettivo di conquistare i primi punti davanti al proprio pubblico.