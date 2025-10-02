Hockey su pista – L’U13 dell’Uvp Suzzara pronta per il debutto al Palaroller con il Correggio

SUZZARA Nuova stagione per l’hockey pista suzzarese. L’Uvp parteciperà al campionato Under 13 Emilia Romagna. A differenza della scorsa stagione, tutte le partite interne verranno giocate al Palaroller di via A. Moro. Si inizia il 19 ottobre con Suzzara-Correggio ore 10.30. L’Under 13 allenata da Giada Martino e Alice Montoni è così composta: Federico Palomba (portiere), Nicola Aldrovandi, Mattia Benazzi, Alice Cavana, Amelia Corsi, Luce Di Spirito, Kevin Eleuteri, Lorenzo Froldi, Ercole Panaio. Sara Fabbri (ds) e Vincenzo Panaio (dirigente responsabile). Nel girone col Suzzara troviamo H. Correggio, Correggio H., Pico Mirandola, C. Pesaro, AM Pesaro, Rot. Scandianese (femminile), Rot. Scandianese (maschile), Scandiano A e Scandiano B. Nel campionati giovanili sono ammesse squadre miste e femminili.