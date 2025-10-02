Calcio Seconda Categoria – Un Soave a pieni giri. Carturan: “Test importante con la Medolese”

SOAVE Inizio di stagione da incorniciare per il Soave del presidente Ercole Pezzo, protagonista assoluto nei primi turni del girone N della Seconda categoria mantovana. La formazione allenata da Carturan ha disputato tre gare e le ha vinte tutte, conquistando così la vetta solitaria della classifica. L’ultimo successo, arrivato domenica scorsa, è stato particolarmente convincente: un netto 3-0 in trasferta sul campo del BorgoVirgilio, frutto di una prestazione solida e matura che ha confermato la compattezza e l’efficacia del gruppo. Il calendario propone ora una sfida di cartello: domenica a Soave arriverà la Medolese di mister Dalzini, staccata di cinque lunghezze ma reduce da un roboante 4-0 inflitto al New Castellucchio. Una squadra in crescita e rinvigorita dal successo dell’ultimo turno, pronta a dare battaglia e a mettere in difficoltà la capolista. «Affrontiamo la mia ex squadra – ha commentato l’allenatore Carturan – e non sarà semplice. È vero, siamo partiti bene e in questo momento siamo da soli in vetta, ma è vietato illudersi. La strada è ancora lunga, ci sono tante gare da giocare e servono equilibrio e concentrazione. Domenica contro il Borgo Virgilio abbiamo interpretato bene la partita: siamo andati al riposo sul 2-0 e nella ripresa abbiamo saputo gestire i tentativi di reazione, trovando anche la terza rete che ha chiuso i conti. Fin qui tutto sta andando per il verso giusto, ma fare programmi ora non avrebbe senso. Magari tra qualche mese si potranno tracciare bilanci più concreti. Adesso conta solo preparare al meglio la sfida con la Medolese, che verrà a Soave con entusiasmo e grande voglia di mettersi in mostra». Assente Rippa.