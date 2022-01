Volley Serie C/D – Campionati sospesi fino al 23 gennaio

MANTOVA L’emergenza Covid ha indotto anche il Comitato Regionale della Lombardia a sospendere l’attività fino a domenica 23 gennaio. Si fermano, quindi, i campionati senior di Serie C e D, maschili e femminili, così come nei giorni scorsi c’era stato un provvedimento analogo per i tornei giovanili e territoriali.

«Il Consiglio Regionale della Lombardia riunito in data 7 gennaio 2022 – si legge nel comunicato pubblicato ieri – ha assunto la seguente delibera in merito all’evolversi della crisi pandemica in atto e al suo effetto sulla disputa dei Campionati Regionali e Territoriali. Preso atto che: dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale 16/2021 del 03/01/2022 il numero delle richieste di spostamento gare è aumentato in maniera esponenziale, sia da parte di Società direttamente coinvolte a causa di atleti contagiati da Covid, sia da parte di Società, che, in via precauzionale, avevano rinviato la gara; che il numero delle gare (sospese o rinviate) ha raggiunto, ad oggi, oltre il 60% del numero totale delle gare in calendario per i giorni 8 e 9 gennaio.

Per quanto sopra riportato il Consiglio Regionale, a rettifica di quanto indicato nel CU 16/2021, delibera la sospensione di tutti i campionati di Serie C e Serie D fino al 23 gennaio (compresi gli eventuali recuperi già programmati in tale periodo)».

Tre erano le compagini mantovane pronte a scendere in campo in questo weekend: il Kema Asolaremedello, nel girone B della C/m, doveva ospitare i Diavoli Brugherio; la Remo Mori, nel girone C della D/m, avrebbe giocato a Roverbella col Valtrompia Bovezzo; e il San Lazzaro, nel girone G della D/f, sarebbe andato a Robecco d’Oglio per affrontare il Piovani.

Nel girone D della C/f, era già stata rinviata Inox Meccanica Rivalta-Montecchio per casi Covid tra le bresciane; nel girone C della D/m, Gabbiano-Villaggio Prealpino era stata rinviata al 2 febbraio; nel girone G della D/F, erano saltate in precedenza Juvolley Pralboino-Porto e Piubega-Bedizzole per numerose positività nelle due squadre bresciane. Ed era stata rinviata pure Joy Volley Casalmaggiore-Segema Viadana, con il team rivierasco che non giocherà nemmeno giovedì il previsto recupero della gara esterna del settimo turno col Zizioli.

Il Crl si è quindi allineato alla decisione presa in precedenza dal Comitato emiliano-romagnolo. «Preso atto – scriveva Bologna alcuni giorni fa – degli innumerevoli casi di positività da SARS-CoV-2 comunicati negli ultimi giorni che hanno portato al rinvio di circa la metà delle gare in programma per questo fine settimana, nonché le molte altre in fase di valutazione perché in attesa dell’esito dei tamponi; tenuto conto che saranno predisposti ulteriori dispositivi legislativi e sanitari; in attesa della pubblicazione di aggiornamenti per quanto concerne protocolli e normative Fipav; la CRG Fipav Crer in accordo con il Consiglio Fipav Crer dispone la sospensione dei Campionati di Serie (CM-CF-DM-DF) e di Categoria di Eccellenza Crer (U16F-U17M-U18F) in programma nel periodo 4-23 gennaio 2022 compresi». Rinviata, quindi, l’ultima di andata nel girone B della D/f che prevedeva Truzzi Poggio Rusco-Castelnovo di Sotto e Mobilservice Ravarino-Renusi Moglia.