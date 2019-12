Volley Serie C femminile – Inox Rivalta, buona… l’ultima

Rivalta sul Mincio Stavolta, è proprio il caso di dirlo, è buona… l’ultima dell’anno. L’Inox Meccanica ha, infatti, conquistato sabato scorso il primo successo stagionale, battendo per 3-0 il Promoball Sanitars Bienno. La formazione rivaltese rimane in ultima posizione nel girone D della serie C, ma dal successo sulle bresciane può trarre beneficio sul piano psicologico e la consapevolezza che nel prosieguo del campionato se la potrà giocare alla pari con le altre squadre. Il recente cambio dell’allenatore – Cristian Verri è subentrato a Simone Lazzari, che lo aveva sostituito in estate – sta producendo buoni frutti: nelle ultime tre gare, Rivalta ha perso al tie break a Capergnanica con lo Zoogreen, ha reso la vita dura in casa al Villanuova sul Clisi e, appunto sabato, ha sconfitto il Bienno. Il campionato ripartirà dopo la sosta natalizia sabato 11 gennaio e l’Inox Meccanica farà visita al Torbole Casaglia.

«Questa vittoria fa morale e classifica – dice coach Verri – deve essere la base di partenza per provare a risalire la china. Dobbiamo lavorare con impegno e affrontare al massimo ogni partita, a cominciare da quella contro il Torbole Casaglia: sarà dura, ma bisogna cercare di fare punti».