Volley Serie D femminile – Prime sedute per l’Ngs Porto

PORTO MANTOVANO Dopo qualche allenamento di rodaggio, è iniziata ufficialmente la stagione dell’Ngs Porto, con il raduno del gruppo Serie D/U18. Agli ordini dello staff tecnico – con il direttore responsabile Stefano Trazzi, il confermato direttore tecnico e head coach Nicola Bolzoni, l’assistant coach Andrea Soldi e il preparatore atletico Marco Bertolasi – le ragazze hanno avviato la preparazione in vista del campionato regionale di Serie D. Clima sereno e grande entusiasmo hanno caratterizzato la serata, con tanta voglia di ripartire e crescere insieme. Prima dell’allenamento, il saluto del presidente e del direttivo societario, seguito dall’intervento del vicesindaco e assessore allo sport Roberto Mari, che ha rimarcato il valore del lavoro svolto dal club sul territorio.