Volley Serie D femminile – Volta ritrova il sorriso dopo il derby col Pego

VOLTA MANTOVANA La Nardi Volta torna con autorità al successo. Dopo due sconfitte di fila, le atlete di Nedo Panizza sabato scorso hanno ritrovato il sorriso, vincendo per 3-2 a Pegognaga il derby contro il sestetto di Marco Comparsi. Inoltre hanno riscattato la sconfitta casalinga patita all’andata per 3-0. Ventidue sono i punti conquistati in classifica nel girone B, gli stessi del Pego. E sabato prossimo la formazione collinare, a meno di sorprese, non giocherà la gara casalinga con lo Zizioli Trasporti Calcinato che ha chiesto il rinvio. «Il successo centrato nel derby conferma la crescita della squadra rispetto alla sfida dell’andata – afferma il presidente Sergio Longhi – Siamo soddisfatti del lavoro che lo staff sta facendo e ovviamente dei progressi delle ragazze. Nonostante qualche problema di organico, andiamo avanti. A Pegognaga non è stato facile centrare la vittoria, ma credo che la squadra abbia dimostrato di avere tanto carattere. Siamo contenti di come sta andando il nostro campionato. Abbiamo puntato su un gruppo giovane, ripartendo da zero. Direi che si sta comportando al meglio delle sue possibilità e la scelta fatta a inizio stagione sta pagando. Avanti così».