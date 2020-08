Calcio Eccellenza – La spinta dei veterani al nuovo Castiglione: “Nasce un bel gruppo”

CASTIGLIONE Ebbene sì, si ricomincia. Come il primo giorno di scuola, ci si ritrova con vecchi e nuovi compagni, felici di rivedersi e tornare a giocare insieme. Il fermo imposto a tutti, ai lavoratori, alle aziende, agli studenti e al mondo dello sport, che fa del movimento atletico la base di tutte le discipline, ha creato un periodo di confusione totale. Il settore calcistico mantovano sembrava allo sbando, ma nonostante le molte difficoltà, si è ripreso alla grande, con il motore della passione sportiva a spingere la ripartenza.

Il Castiglione, come tutte le altre società, è passato nella bufera e di fronte a decisioni giuste, ma prese da altri, ha reagito e ora ha ripreso la preparazione in attesa dell’inizio delle competizioni con le altre squadre di categoria. Finito il secondo allenamento (la squadra tornerà ad allenarsi, tutti i giorni, da lunedì), un confronto con giocatori e tecnici della Prima squadra è un dovere, oltre che un piacere. Dopo il “bentornato” di circostanza, Big Mac Maccabiti ci racconta come vivrà questo nuovo inizio. «Prime sgambatine in attesa di ritrovarci dopo Ferragosto e fare sul serio nel prosieguo della preparazione. Ci sono tanti ragazzi nuovi e molti giovani, dovremo conoscerci sia come atleti che come persone. La voglia di ricominciare è tanta, così come l’ottimismo che pervade l’ambiente». Fantoni prosegue nel pensiero di Big Mac, ricordando che «si riparte dalla buona ossatura che ha disputato lo scorso campionato con ottime prestazioni. I giovani sono di qualità e anche gli innesti nuovi, mirati a colmare le lacune della scorsa stagione». Interviene poi Chiarini, uno degli artefici (insieme a Maccabiti e Guagnetti) della promozione in C del 2014/15, che spera in una amalgama positiva tra vecchi e giovani. «Siamo pronti a remare tutti nella stessa direzione e a dare sempre il massimo; il campionato sarà lungo ed eventuali infortuni saranno superati con lo spirito di collaborazione che dovrà contraddistinguere questa squadra». Non ultimo, abbiamo chiesto due parole anche all’allenatore in seconda, Luca Vaccari: «Ho trovato un buon gruppo, serio e di qualità, che ci permetterà di toglierci delle belle soddisfazioni». Contento del buon lavoro della dirigenza nel creare il team con mister Manini nella doppia veste di direttore tecnico e allenatore, Vaccari ci ricorda che «siamo alla seconda seduta ed è presto per fare valutazioni. Ma questo è il calcio d’estate e l’atmosfera ci sembra quella giusta». (Phil)