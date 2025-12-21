Calcio Serie B: Esordio amaro per Modesto. Contro l’Empoli il Mantova incappa nella quarta sconfitta consecutiva

MANTOVA Quarta sconfitta di fila per il Mantova che non riesce a rialzarsi. Contro l’Empoli i biancorossi giocano alla pari, ma un errore di Bani in impostazione condanna l’Acm al ko. A fine partita dalla Te piovono fischi. Biancorossi sempre in zona play out. Mantova che tornerà in campo sabato prossimo a Carrara (ore 15).

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Esordio di Francesco Modesto sulla panchina del Mantova: i biancorossi, reduci dalle tre sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero di Possanzini, affrontano l’Empoli di Alessio Dionisi. Nelle file dell’Acm sono assenti lo squalificato Radaelli e l’infortunato Mantovani; non convocati per scelta tecnica (sono ormai fuori squadra) Galuppini e Majer. Nell’Empoli out i difensori Lovato e Curto, il trequartista Saporiti e bomber Shpendi, capocannoniere della squadra. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-EMPOLI 0-1

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (89′ Marras), Trimboli, Wieser (70′ Paoletti), Caprini (70′ Fiori); Falletti (81′ Bragantini), Ruocco; Mensah (70′ Mancuso). A disp.: Botti, Andrenacci, Mullen, Artioli, Fedel, Pittino, Bonfanti. All.: Modesto.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (69′ Haas), Ghion (79′ Konate), Yepes, Moruzzi; Ceesay (69′ Carboni), Ilie (69′ Ignacchiti); Pellegri (37′ Nasti). A disp.: Perisan, Gasparini, Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto, Bianchi. All.: Dionisi.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti: Galimberti di Seregno e Luciani di Milano; addetto al Var: Cosso di Reggio Calabria).

RETI: 67′ Nasti.

NOTE: Ammoniti: Wieser, Guarino, Falletti, Elia, Ruocco, Nasti, Trimboli. Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 1′ + 6′. Incasso 78.989,61 euro (paganti 6.965, ospiti 299).

Secondo tempo

96′ Finisce qui.

93′ Mantova che sta dando fondo a tutte le energie rimaste in corpo.

91′ Cross di Marras calibrato male. Palla regalata all’Empoli.

90′ Ultimi 6′ di recupero.

89′ Ultimo slot usato da mister Modesto con Marras che prende il posto di Maggioni.

88′ Ammonito Trimboli, intervenuto in maniera scomposta ai danni di un avversario. Il centrocampista era diffidato, salterà la trasferta di sabato prossimo a Carrara.

83′ Ruocco si divora il vantaggio calciando di punta altissimo.

81′ Modesto inserisce altre forze fresche: Bragantini rileva un omaggiato Falletti.

78′ Altro miracolo di Fulignati sulla conclusione ravvicinata di Mancuso. L’estremo difensore si rifugia in angolo. Sugli sviluppi palla allontanata dalla retroguardia dell’Empoli.

77′ Mantova che attacca a testa bassa alla ricerca del pari.

70′ Triplo cambio per mister Modesto: dentro Mancuso, Fiori e Paoletti al posto degli omaggiati Mensah, Caprini e Wieser.

67′ La sblocca l’Empoli con Nasti. Palla sanguinosa persa da Bani, ne approfitta Elia che parte in contropiede, serve Nasti in diagonale. L’attaccante, a tu per tu con Fulignati non sbaglia e buca Festa sul primo palo.

63′ Ammoniti sia Elia che Ruocco, venuti alle spinte dopo un diverbio.

62′ Ribaltone di fronte: Falletti conquista palla, entra in area e scarica il destro che finisce alto di poco.

61′ Conclusione dalla distanza di Moruzzi che termina ampiamente fuori.

59′ Si riprende a giocare. Obaretin rientra in campo.

58′ Gioco fermo: Obaretin è steso a terra.

52′ Il Mantova è uscito carico dagli spogliatoi. Empoli in confusione.

49′ Due interventi provvidenziali di Fulignati, prima su Ruocco, in due tempi, e poi su Trimboli.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Ferrieri Caputi concede solo un minuto di recupero.

45′ Miracolo di Festa sulla botta ravvicinata di Nasti. Empoli pericoloso da calcio d’angolo.

40′ Verticalizzazione per Falletti che in caduta colpisce debolmente. Palla sul fondo.

37′ L’attaccante dei toscani non ce la fa, deve lasciare il posto a Nasti.

35′ Gioco fermo al Martelli: Pellegri a terra.

32′ Primo ammonito della gara: si tratta di Wieser che trattiene per la maglia un avversario.

29′ Mantova pericoloso!!! Contropiede dei biancorossi con Mensah che fa a sportellate, difende palla, serve Falletti che a sua volta metta al centro per Ruocco. L’attaccante chiude troppo il tiro e la sfera termina oltre la linea di fondo.

23′ Azione prolungata del Mantova che termina però senza fortuna.

21′ Ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte. Al Martelli non ci si annoia.

18′ Ci prova anche Ceesay che di esterno colpisce il primo palo.

17′ Empoli in avanti: controcross di Elia per la capocciata di Pellegri che, per fortuna del Mantova, non riesce a dare forza e precisione alla sfera.

13′ Spinge il Mantova alla ricerca del vantaggio e con lui tutto il Martelli. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione di Ruocco a giro che termina alta di poco.

9′ Sugli sviluppi del corner Castellini, spinto alle spalle, finisce a terra. Per Ferrieri Caputi non c’è fallo. E il Mantova conquista un altro corner ma Caprini, servito da Falletti, calcia fuori.

8′ Contropiede pericoloso dell’Acm con una triangolazione fulminea che lancia Mensah. L’attaccante penetra in area e a tu per tu con Fulignati calcia addosso all’estremo difensore. Primo corner per i virgiliani.

6′ Errore di Bani che perde palla sulla pressione avversaria, Pellegri recupera ma viene arginato da Maggioni che gli sradica la palla dai piedi.

6′ Più Empoli che Mantova in questo avvio.

2′ Subito corner in favore degli ospiti. Sugli sviluppi palla allontanata dalla retroguardia biancorossa.

1′ Si inizia. Primo pallone della partita battuto dall’Empoli.

Il pre-gara

Mantova ed Empoli fanno il loro ingresso in campo.

Gioco di luci al Martelli durante la lettura delle formazioni.

Trecento invece i tifosi dell’Empoli giunti in città.

Compare nel frattempo uno striscione in curva Te dedicato all’ex mister biancorosso Davide Possanzini che recita: “Grazie mister Possanzini per la Serie B… Ora gli Alibi finiscono qui, vincere!!!”.

Mentre aspettiamo il fischio d’inizio diamo un occhio agli spalti del Martelli: non una grossa affluenza oggi di pubblico. Attesi circa 6.500 tifosi.

Mantova ed Empoli rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli. Quindici minuti al fischio d’inizio.

Sull’altra sponda Dionisi “copia” il collega Modesto con lo stesso modulo. Tra le fila toscane grande assente bomber Shpendi, nonché capocannoniere dell’Empoli.

Novità di formazione rispetto a Cesena, con mister Modesto che si affida alla difesa a tre composta da Castellini, Cella e Bani. In mediana Maggioni, Trimboli, Wieser e Caprini mentre in attacco Mensah verrà supportato dal duo Falletti-Ruocco.

In tribuna presente anche l’ex capitano biancorosso Salvatore Burrai, ora in forza alla Dolomiti Bellunesi.

Giornata nuvolosa, temperatura di 8 gradi. Squadre in campo per il riscaldamento. Mister Modesto assiste da bordo campo, assieme a Rinaudo e Bogdani.