Carne scaduta e non tracciata, chiusi i reparti di macelleria e gastronomia di un supermercato

CASTEL D’ARIO Nella giornata del 25 febbraio i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Cremona, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario, hanno effettuato un controllo ad un supermercato del luogo.

Nel reparto adibito a macelleria venivano rinvenuti 150 kg. Di prodotti di carne fresca privi di tracciabilità e con indicazioni in etichetta di numeri di lotto non esistenti, mentre nel reparto di gastronomia i Carabinieri verificavano la presenza di ulteriori prodotti alimentari di vario genere, esposti alla vendita, per complessivi 55 kg., con data di scadenza superata.

I militari accertavano inoltre la mancata applicazione delle procedure previste dal manuale HCCP.

Sono state contestate al legale rappresentante della società, le citate violazioni amministrative per un importo complessivo di 12.500 euro.

Considerate le gravi mancanze riscontrate, i Carabinieri del N.A.S. facevano intervenire, presso il supermercato in questione, personale dell’A.T.S. Val Padana, che provvedeva ad emettere 2 provvedimenti di sospensione delle attività riguardanti il reparto macelleria ed il reparto di gastronomia. Sono state emesse delle prescrizioni di adeguamento.

Nei prossimi giorni continueranno i controlli congiunti dei Carabinieri, al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini.