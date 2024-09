Controlli anti-droga dei Carabinieri in città: spuntano anche delle dosi di eroina

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri 27 settembre i Carabinieri della Compagnia di Mantova, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, e da 2 pattuglie della Polizia Locale, impiegando complessivamente 20 unità.

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata particolarmente nella zona compresa tra i giardini Nuvolari, il MA.MU. e l’area circostante l’“ESSELUNGA”, e la galleria di via Ferri, luoghi in cui i militari hanno eseguito numerosi controlli delle persone presenti.

Sono state controllate complessivamente 61 persone, e 6 soggetti in età compresa dai 19 ai 42 anni sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’attività in questione ha portato al sequestro complessivo di 20 grammi di “Hashish” e 4 grammi di “eroina”, rinvenuti nella disponibilità delle persone segnalate.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno altresì controllato alcuni esercizi pubblici, ed all’interno di un bagno di un bar sono stati rinvenuti e sequestrati grammi 2,5 di cocaina suddivisi in 5 dosi.

Un soggetto verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione poiché, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, di fatto al momento del controllo non è stato trovato dai Carabinieri all’interno della sua abitazione.

Un’altra persona verrà deferita alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, poiché sorpreso all’esterno di un esercizio commerciale con prodotti cosmetici occultati sulla sua persona, per un valore di oltre 100 euro.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo

spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione.

Analoghi servizi verranno effettuati anche nella provincia di Mantova, al fine di prevenire la commissione di reati e per rendere più sicuro anche il territorio fuori dai grandi centri abitati, in considerazione che l’Arma è a contatto con la gente grazie alla sua capillare presenza sul territorio con le Stazioni Carabinieri.