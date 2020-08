Curtatone, aiuti alle società sportive dilettantistiche: c’è il bando

CURTATONE Ultimi giorni per presentare domanda per il contributo messo a disposizione dal Comune di Curtatone per le associazioni sportive dilettantistiche del territorio. Un aiuto che Corte Spagnola – come riportato da La Voce – aveva annunciato nelle scorse settimane per andare incontro alle associazioni che avevano registrato gravi difficoltà gestionali ed organizzative a causa dell’emergenza da Coronavirus che ha, di fatto, bloccato lo svolgimento di tutte le attività in programma durante l’anno in corso.

«Riteniamo doveroso sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche, di cui il nostro territorio è fortunatamente ricco – afferma in merito al bando il vicesindaco Federico Longhi -, per la funzione sociale e di pubblico servizio da esse svolta in favore della collettività mediante l’organizzazione di svariate attività sportive, riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente. Tutto ciò considerato che sostenere le associazioni sportive del territorio comunale significa perseguire l’interesse pubblico alla continuità e varietà nell’erogazione dell’offerta sportiva in favore dei giovanissimi, dei giovani e dei meno giovani».

Le domande dovranno essere presentate entro e le ore 12 del 29 agosto 2020, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune.

Valentina Gambini