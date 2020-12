Nasce la start up mantovana contro le frodi on line

MANTOVA Si chiama “Nice2Pay” la start up mantovana contro le frodi on line tra privati. Un progetto ambizioso e innovativo, nato dall’idea del 36enne originario di Castel d’Ario, attualmente residente a Borgo Virgilio, Andrea Carazza . «Trattasi di un sistema multimediale fruibile tramite applicazione su smartphone o tramite web che tutela a monte sia il compratore che il venditore garantendo la totale sicurezza della transazione ad entrambe le parti», dice l’ideatore. Proprio in questi giorni il brevetto ha assunto una valenza internazionale, in virtù di questa start up che oltre a Carazza vede come soci del progetto anche il dottore in economia Marco Pasotto e il tecnico informatico specializzato Sebastiano Ricci . Un team collaudato che condivide l’entusiasmo per un sistema che può veramente mettere fine alle fregature online. «Per quanto concerne le vendite online – spiegano – esistono dei portali che fungono da mediatori che si interpongono tra il compratore e le aziende venditrici assicurandone la transazione e offrendo una garanzia di rimborso o di pagamento a posteriori, una volta ricevuta e testata la merce (esempio Amazon, EBay, Zalando). Viceversa la compravendita fra privati non è tutelata, fatta eccezione per alcune tipologie di pagamento che danno una paventata garanzia di rimborso, soltanto a fronte dell’apertura di una denuncia per avvenuta truffa, che deve essere verificata, che comporta inevitabilmente perdita di tempo e costi da sostenere che molto spesso fanno perdere le speranze dall’inizio». I portali dedicati fungono infatti solo da vetrine, non fornendo però garanzie per eventuali acquisti difettosi, non coerenti con quanto pubblicato, fino a sfociare nella truffa. Per dare la dimensione di cosa stiamo parlando basti pensare che nel 2019 le denunce ufficiali presentate a fronte di una frode di compra vendita online sono state circa 200.000, mentre nel 2020 il dato ha registrato un incremento del 89,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A questo si devono aggiungere le frodi che non sono state denunciate perché gli importi erano particolarmente bassi, tali da spingere i cittadini a non sporgere denuncia alla polizia postale. «Ad oggi – fa notare Carazza – un prodotto tecnologico dopo 6 mesi risulta già obsoleto, quindi se una persona vuole rivendere un bene che ancora possiede un valore, deve rivolgersi al mercato on line dell’usato per privati, che però lascia ancora molto perplessi i potenziali acquirenti proprio per colpa delle transazioni non sicure (si veda, ad esempio, i recenti servizi anche da parte di Striscia la Notizia che rendono questo problema estremamente attuale ed ancora irrisolto, ndr) -. Il nostro prodotto è stato pensato per garantire la transazione economica tra privati sul mercato dei beni nuovi e di seconda mano, dal momento della cessione del bene al momento del pagamento. Un sistema che tutela entrambe le parti (compratore e venditore) mantenendo la totale trasparenza dell’avanzamento della transazione».