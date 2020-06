Covid-19, Confindustria Mantova mette a disposizione una “bacheca virtuale”

MANTOVA Confindustria Mantova mette a disposizione una “bacheca virtuale” in cui le aziende aderenti possano segnalare le loro richieste di dispositivi di protezione anti-contagio o le offerte di tali materiali. L’iniziativa è partita grazie alla collaborazione con Confindustria Vicenza, che ha realizzato la piattaforma. Dalle mascherine ai termoscanner, dalle tute per rischio biologico ai prodotti igienizzanti, sul portale le aziende possono trovare, ed offrire, tutti i prodotti necessari a rispettare i protocolli di sicurezza.

“Ricordiamo tutti la difficoltà di reperimento di questi materiali durante il lockdown – commenta Giorgio Luitprandi, vice presidente di Confindustria Mantova con delega all’Innovazione e competitività – quindi creare una rete di imprese per le imprese ci è sembrato un servizio utile, oltre che una precauzione nel malaugurato caso di una forte ripresa della pandemia. Agevolare le imprese ed assisterle per rispettare la sicurezza rimane uno dei capisaldi dell’azione di Confindustria. Inoltre il portale si presta ad essere utilizzato in qualsiasi situazione emergenziale che si presenti in futuro”.

Le eventuali trattative e rapporti commerciali, pertanto, si instaurano direttamente tra imprese richiedenti ed offerenti, con esclusione di qualsiasi intervento e responsabilità delle due associazioni di categoria: “Si tratta di un’attività svolta per finalità assistenza alle imprese – precisa ancora Luitprandi – quindi gratuita per tutte le aziende associate, rimanendo esclusa qualsiasi attività commerciale o di intermediazione da parte di Confindustria Vicenza e Confindustria Mantova”.

Sempre in materia di dispositivi di protezione, Confindustria insieme ad Assosistema ha pubblicato un vademecum per verificarne la conformità.

Il portale e le informazioni per aderire, come tutte le notizie e gli aggiornamenti in materia di Covid-19 sono sul sito www.assind.mn.it