Presto i lavori alla materna di Cividale

CIVIDALE (Rivarolo) – Lavori in vista per la scuola dell’infanzia di Cividale dove a breve partiranno la sostituzione degli infissi e la realizzazione del cappotto termico che consentiranno, tra le altre cose, anche un maggiore risparmio energetico. La spesa ammonta a 100mila euro frutto di un contributo statale.

Un intervento che si inserisce in un più ampio progetto che vedrà il Comune intervenire su tutte le scuole del territorio – nel territorio sono presenti un nido, due materne, una elementare ed una media – al fine di restituire agli studenti un luogo accogliente e migliorare anche la gestione delle strutture stesse come nel caso dell’infanzia di Cividale dove grazie al cantiere ormai in partenza si potrà andare ad incidere significativamente sulle spese del riscaldamento. «Si tratta di un rinnovo estetico ed architettonico ma anche di un intervento di efficientamento energetico – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ugo Enrico Guarneri – che ci permetterà di migliorare la classe energetica del plesso, ora G, per portarla almeno alla C». L’edificio, risalente a metà anni ‘60, ad oggi presenta, infatti, infissi in legno ormai vecchi e danneggiati: un ammodernamento della struttura da tempo necessario e che ora è possibile realizzare grazie ad un contributo da 100mila euro messo a disposizione dallo Stato.

Un cantiere in realtà già aperto lo scorso ottobre ma poi interrotto dapprima per la presenza dei bambini e poi per lo scoppio della pandemia da Coronavirus che, come noto, ha visto bloccare per legge tutti i lavori in corso. Tre in tutto le fasi di lavoro previste per la scuola dell’infanzia di Cividale anche se l’ultimo – che consisterà in interventi alla centrale termica – sarà realizzato quando il Comune troverà i fondi necessari. Lo stralcio che partirà l’ultima settimana di giugno, per concludersi indicativamente a metà agosto, prevede invece la sostituzione di circa una ventina di infissi, muniti anche di zanzariere per tenere gli insetti lontani dai bambini più piccoli, e la realizzazione di un cappotto esterno. Intervento, questo, che permetterà di avere una temperatura ottimale nelle aule e di risparmiare sulle spese del riscaldamento. «Abbiamo sempre dato molta importanza alle scuole ed al loro mantenimento – conclude Guarneri – perchè crediamo siano un presidio socio-culturale fondamentale». (v.g.)