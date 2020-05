Parrucchieri ed estetisti. Aperture solo con protocolli di sicurezza

MANTOVA “Come ribadito qualche giorno fa dal Presidente Conte, se dovessero pervenire delle proposte concrete da parte delle Regioni sarà possibile valutare l’apertura anticipata di queste attività”, dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Fiasconaro.

“Ieri abbiamo ascoltato le associazioni di categoria di parrucchieri ed estetisti: durante l’incontro è stato delineato un possibile percorso per poter fare richiesta di apertura anticipata. Proposta, questa, che possiamo sostenere come Regione Lombardia. Come primo passaggio è stato chiesto a CNA di farci pervenire i protocolli di sicurezza proposti dalle categorie in questione perché fino ad ora, in IV Commissione Attività Produttive, non è ancora stato depositato nulla”.

“Abbiamo, inoltre, sollecitato con una lettera la stessa Commissione per velocizzare la raccolta di questi importanti documenti assolutamente fondamentali per la riapertura anticipata. Tali protocolli dovranno essere valutati dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale che collabora con il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale”, aggiunge Fiasconaro.

“Sicuramente oltre al settore dei servizi alla persona, questa azione potrà essere portata avanti anche per gli altri settori del commercio al dettaglio”.

“Ci tengo a sottolineare la comune volontà di trovare il modo per ritornare alla normalità, purtroppo questi passaggi sono necessari per svolgere tali attività in totale sicurezza”, conclude il consigliere regionale.

Staff Comunicazione Mantova

M5S