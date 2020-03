“Bagoliamo un pò?”, al via la campagna per far sentire meno soli i nostri anziani

MANTOVA Dedichiamo più tempo ai nostri anziani, diamo maggiore valore al nostro tempo. Parte da queste semplici parole la campagna di sensibilizzazione voluta dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi per far sentire meno soli, in questi giorni di isolamento forzato, anche le persone anziane della nostra comunità. Con “Bagoliamo un pò? #HoTempoPer Te” veniamo spronati tutti quindi, ad essere meno egoisti e a dedicare parte del nostro tempo anche agli altri, in primis gli anziani, i soggetti più fragili in questa difficile emergenza sanitaria. Come fare dunque? Semplice, attraverso una semplice telefonata. «Sì, perchè gli anziani sono la parte non digitale della nostra comunità – spiega lo stesso primo cittadino virgiliano in un video postato sulla sua pagina Facebook – e in questo periodo non hanno quindi possibilità di comunicare mentre è importante per loro portarsi raccontare. Allora dedichiamo dieci-quindici minuti al giorno del nostro tempo per telefonare agli anziani, che possono essere i nostri nonni, oppure gli anziani che conosciamo ma anche quelli che non conosciamo, magari quei vicini di casa che in questo modo possiamo finalmente conoscere. Una telefonata – conclude Palazzi – per farsi raccontare dagli anziani, per ascoltarli, chiedere loro come stanno. Un modo semplice e bello per stare insieme e non lasciare nessuno da solo, coinvolgendo anche gli anziani». Siamo tutti invitati quindi a iniziare a spendere qualche minuto della nostra giornata, in cui siamo costretti a rimanere in casa, facendo sentire meno soli i nostri anziani.